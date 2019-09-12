إعلان شركة هرفي للخدمات الغذائية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من عام 2019

بند توضيح مقدمة تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11- 9 -2019 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام المالي 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 اجمالي المبلغ الموزع 64680000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 64680000 حصة السهم من التوزيع 1 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس الموافق 10 /10/ 2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 14 /10 /2019 تاريخ التوزيع يوم الخميس 24 /10 /2019 معلومات اضافية ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.