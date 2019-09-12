أعلنت آبل أول أمس عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 5؛ والتي تأتي بشكل مشابه للغاية في التصميم والحجم للجيل السابق من الساعة، ولكنها تدعم عددًا من الميزات الجديدة، أهمها ميزة (Always-on display) في الشاشة، والتي تتيح لك الاطلاع على الوقت، والمعلومات في جميع الأوقات.

باعتبار أن (Watch Series 5) هي الجيل الخامس لأحد أكثر الأجهزة القابلة للارتداء مبيعًا خلال الفترة الأخيرة، سنجد أن آبل طورتها لتركز على اللياقة البدنية، والقياسات الحيوية والصحية للمستخدم، وبالرغم من أن تصميم الشاشة يهدف إلى تقديم تجربة عرض دائمة، حيث لا تنطفئ الشاشة طوال النهار، إلا أن عمر البطارية يدوم لمدة 18 ساعة مثل الطرز السابقة، وذلك بفضل تكنولوجيا (LTPO) التي اعتمدت عليها آبل في تصنيع الشاشة لتقلل من استهلاك الطاقة.

يمكن طلب ساعة آبل Watch Series 5 ابتداءً من الآن بسعر 399 دولارًا لطراز GPS فقط، و499 دولارً لطراز (GPS + Cellular)، على أن يصل الطرازان إلى المتاجر بدءًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

فيما يلي أهم 6 ميزات في ساعة آبل الجديدة Watch Series 5:

1- ميزة Always-on display:

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تعتبر ميزة (الشاشة التي تعمل دائمًا) Always-on display هي أكبر تحديث وصل لساعة Watch Series 5، والتي تتيح لك معرفة الوقت أو الاطلاع على أي معلومات أخرى على الساعة دون الحاجة إلى رفع معصمك بشكل صريح، أو لمس الشاشة، حيث يتم تعتيم الشاشة عندما لا يكون معصمك مرفوعاً، بينما تبقى الميزات الرئيسة مثل: عقارب الساعة مرئية طوال الوقت، وعندما تلمس وجه الساعة أو ترفع معصمك تسترجع جميع العناصر سطوعها الكامل.

سواء كنت تركب دراجة، أو تمارس تمارين رياضية، أو تعد الدقائق التي تفصلك عن نهاية الاجتماع، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الساعة لتجد امامك الوقت أو مقاييس التمرين.

وفقًا لآبل؛ يمكن لشاشة الساعة التي تعمل دائمًا أن توفر عمر بطارية الجيل السابق نفسه أي ما يصل إلى 18 ساعة على شحنة واحدة، وذلك عن طريق تبديل معدل التحديث ديناميكيًا من 1 هرتز إلى 60 هرتز، اعتمادًا على ما تفعله بها. وتستفيد الساعة أيضًا من مستشعر الإضاءة المحيطة الجديد، والمستشعرات الأخرى لتغيير سطوع الشاشة.

2- بوصلة مدمجة:

تأتي Apple Watch Series 5 مع بوصلة مدمجة تسمح لك بمعرفة اتجاهاتك من وجه الساعة مباشرة، ومع تطبيق الخرائط المُحدث يمكنك معرفة اتجاهك، كما يعرض تطبيق البوصلة الجديد اتجاهك بالإضافة إلى معلومات عن الارتفاع، وخطوط العرض، والطول والانحدار، وقد أصبح تطبيق الخرائط أكثر فعالية بفضل البوصلة المدمجة، فهو يعرض الآن اتجاهك بالإضافة إلى موقعك الجغرافي.

3- مكالمات طوارئ حول العالم:

تتيح لك موديلات Watch Series 5 المزودة بإمكانية الاتصال الخلوي إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في أي دولة، بغض النظر عن المكان الذي اشتريت منه الساعة، حيث يمكنك الاتصال بخدمات الطوارئ في كافة أرجاء العالم تقريباً. كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على الزر الجانبي في الساعة، وسيتم توصيلك بمن يقدم لك المساعدة، وهذه الميزة لا تتطلب أي إقران بهاتفك.

4- ميزة اكتشاف السقوط:

تستطيع ساعة آبل Watch Series 5 أن تكتشف تعرضك للسقوط، وعند وقوع مثل هذا الحادث يصلك تنبيه بالتعرض لسقوط قوي، ويمكنك عندئذ الاتصال بخدمات الطوارئ، أو استبعاد التنبيه. وفي حال عدم تجاوبك بعد مرور 60 ثانية، يتم إجراء مكالمة الطوارئ تلقائياً كما يتم إخطار الأشخاص الذين اخترت أن يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

5- إطارات جديدة:

تقدم آبل إطارًا جديدًا للساعة مصنوع من التيتانيوم، وهي مادة ثمينة في صناعة الساعات تتميز بالقوة والوزن الأخف من الستانلس ستيل، ويتوفر الإطار بلونين مصقولين في غاية الجمال.

كما تتوافر الأنماط الكلاسيكية مثل: الستنانلس ستيل باللون الذهبي والفضي والأسود، وقد تم تصميم إطار الألومنيوم باللون الفضي والذهبي والرمادي لأول مرة من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة. ويتوفر هذا الخريف أيضًا إطار السيراميك الأبيض المقاوم للخدش، بالإضافة إلى حزام Loop رياضي جديد ومجموعة واسعة من الألوان الجديدة والرائعة للأحزمة تتناسب مع أي جيل من Apple Watch.

6- ميزات جديدة في نظام WatchOS 6:

تأتي الكثير من الميزات الجديدة في Watch Series 5 كجزء من الإصدار الجديد من نظام التشغيل WatchOS 6 – مما يعني أنها ستتوفر في الأجيال السابقة التي تدعم النظام أيضًا – والجدير بالذكر أن Apple Watch لها متجر تطبيقات مستقل، لذلك ستكون قادرًا على تنزيل التطبيقات مباشرة إلى ساعتك دون الحاجة إلى جهاز آيفون.

كما يساعدك تطبيق الضوضاء الجديد على فهم مستويات الصوت المحيط في البيئات الصاخبة مثل: الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، والتي يمكن أن تضر بالسمع. وهناك أيضًا تطبيق Cycle، والذي يتيح للسيدات إمكانية تسجيل معلومات هامة متعلقة بالدورة الشهرية.