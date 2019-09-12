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آبل توفر خيار اشتراك شهري دائم لخدمة الصيانة AppleCare+

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آبل توفر خيار اشتراك شهري دائم لخدمة الصيانة AppleCare+ آبل توفر خيار اشتراك شهري دائم لخدمة الصيانة AppleCare+

طرحت شركة آبل العام الماضي خيارًا للدفع شهريًا لبعض من خطط خدمة الصيانة (آبل كير بلس) AppleCare+ التي تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات لأجهزة: آيفون، وآيباد، وآبل ووتش. واليوم غيرت الشركة بهدوء الطريقة التي تعمل بها الخدمة حتى يتمكن العملاء من شراء اشتراك شهري في الخدمة لأجل غير مسمى.

وتحت عنوان “مدة الخطة والتجديد” Plan Term and Renewal، تصف آبل كيفية عمل الخطط الشهرية حاليًا: فبالنسبة للخطط الشهرية، فإن الخطة سوف تُجدد شهريًا تلقائيًا ما لم يُلغيها المستخدم، أو تكون آبل غير قادرة توفير الخدمة للمكونات المشمولة بسبب عدم توفرها، وفي هذه الحالة، فإن آبل سوف تُرسل إخطارًا خطيًا قبل 30 يومًا من الإلغاء.

ويُعتقد أن آبل تهدف من خلال الخطط الشهرية الجديدة السماح للعملاء باختيار متابعة تغطية خدمة (آبل كير بلس) الشهرية طالما رغبوا في ذلك، أو حتى تصبح آبل غير قادرة على توفير الخدمة للجهاز. هذا؛ وتتوفر الخطط الشهرية الجديدة لأجهزة آيفون، وآيباد، وآبل ووتش. مع الإشارة إلى أن خدمة الصيانة متاحة كخيار مدفوع مقدمًا لأجهزة آبل الأخرى، مثل: حواسيب ماك الشخصية، ومنصة التلفاز (آبل تي في)، وسماعات الأذن، وذلك بشروط ثابتة.

وبالنظر إلى خدمة (آبل كير بلس) عند شراء أجهزة آبل الحالية، فإن الشركة تُنبه إلى التغيير الجديد في متجرها الإلكتروني صراحةً بعبارة “ادفع شهريًا حتى الإلغاء”. ونظرًا لأن الطلبات على هواتف آيفون 11 الجديدة لم تُفتح بعد، فإن المتجر الإلكتروني لا يعرض ما هو متاح من خدمة الصيانة لها حتى الآن. ولكن من المعلوم أن السعر الأولي سيكون 149 دولارًا أمريكيًا لهاتف آيفون 11، و199 دولارًا أمريكيًا لهاتفي آيفون 11 برو.

آبل توفر خيار اشتراك شهري دائم لخدمة الصيانة AppleCare+

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