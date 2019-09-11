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أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

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أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020 أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

مباشر: أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الیوم الأربعاء، خفض توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

 وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سینمو بمقدار 1.08 ملیون برمیل یومیا بما یقل عن 60 الف برمیل یومیا عن التقدیرات السابقة.

وأشارت أوبك إلى أن السوق النفطیة ستشھد فائضاً.

وأرجعت المنظمة تراجع النفط لاستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الولایات المتحدة ومنطقة الیورو.

 وتوقعت "أوبك" انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3 بالمائة لعام 2019 والى 1ر3 في المئة لعام 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة المرتفعة نسبیاً.

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