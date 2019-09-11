تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت تقلبات أسعار النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الإفصاح عن بيانات متعلقة بالخام.

وتراجعت أسعار النفط نحو 3 بالمائة عند إغلاق جلسة اليوم بعد أن بلغت مكاسب الخام 2 بالمائة خلال التعاملات.

وجاءت خسائر الخام بعد تقرير صحفي ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في تخفيف العقوبات على إيران.

فيما كشفت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6.9 مليون برميل بأكثر من التوقعات، فيما استقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى 12.400 مليون برميل يومياً قرب أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، رفعت منظمة أوبك إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بقيادة السعودية ونيجيريا والعراق والإمارات ليصل إلى مستوى 29.741 مليون برميل يومياً.

فيما خفضت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل للشهر الثاني على التوالي.

وفي سياق منفصل، عاودت أسعار الذهب الصعود أعلى مستوى 1500 دولار للأوقية ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة في 4 جلسات مع ترقب قرارات البنوك المركزية.

مكاسب الأسهم

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة بنهاية جلسة اليوم مع التفاؤل بشأن التجارة، ليربح "داو جونز" أكثر من 220 نقطة.

وتجاوز "داو جونز" مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة منذ نهاية يوليو/تموز الماضي بقيادة سهم آبل الذي ارتفع بأكثر من 3 بالمائة بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11" الجديدة.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع بقيادة قطاع الموارد الأساسية ومع ترقب اجتماع المركزي غداً.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند ختام تعاملات اليوم لتسجل مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

أحداث عالمية

وفي استمرار لتهدئة التوترات التجارية، أعلنت الصين اليوم عزمها استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عام.

وترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضغط على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد على التصدير.

فيما واصل الرئيس الأمريكي هجومه على الفيدرالي، مطالباً إياه بخفض الفائدة عند مستوى صفر أو أقل، في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

ومن جانبها، حذرت فرنسا، بريطانيا من السعي نحو التوصل لاتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي في شأن البريكست.