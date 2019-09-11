محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

مباشر: صعد سهم آبل بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليكون ثاني أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" الصناعي.

وتأتي المكاسب الملحوظة في سهم الشركة الأمريكية اليوم لتضاف إلى ارتفاع يتجاوز 1 بالمائة في جلسة أمس الثلاثاء.

وكانت الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا كشفت النقاب بالأمس عن ثلاثة إصدارات من هواتف الآيفون الجديدة أمس، بالإضافة لإطلاق خدمتي بث الفيديو والألعاب.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم آبل بنسبة 3.2 بالمائة ليصل إلى 223.59 دولار.

ويعتبر بذلك سهم الشركة الأمريكية هو ثاني أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" بعد سهم "بوينج" والذي شهد مكاسب 3.6 بالمائة.

وتجاوزت مكاسب المؤشر الصناعي 227 نقطة أو ما يعادل 0.8 بالمائة ليكسر حاجز 27 ألف نقطة.