أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

Google+ Print

والتقى حمدوك اليوم مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، واريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

ووفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني"، أكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضحن تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالوثائق : اللجنة الادارية النيابية تطلب من الحكومة الاعتذار من المعلمين وتضع مبادرة لحل الازمة

بالوثائق : اللجنة الادارية النيابية تطلب من الحكومة الاعتذار من المعلمين وتضع مبادرة لحل الازمة

الحكومة التونسية لا تمانع عودة الرئيس الأسبق بن علي حال تدهور صحته

الحكومة التونسية لا تمانع عودة الرئيس الأسبق بن علي حال تدهور صحته

الحكومة المصرية توضح حقيقة "أدوات مدرسية مضرة بالصحة"

الحكومة المصرية توضح حقيقة "أدوات مدرسية مضرة بالصحة"

الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل"

الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل"