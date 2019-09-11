محدث.."داو جونز" يتجاوز 27 ألف نقطة لأول مرة منذ يوليو

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 220 نقطة متجاوزاً مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة منذ يوليو/ تموز بقيادة سهم "آبل".

وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية مع ارتفاع قوي سهم "آبل" بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى "الصفر أو أقل"، مع إعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.

وأعلنت الصين اليوم أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عام.

ويأتي ذلك مع استمرار التفاؤل حيال الوضع التجاري، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.

وينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، حيث بجتمع المركزي الأوروبي غداً الخميس على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي للمكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 227 نقطة ليصل إلى 27136 نقطة، كاسراً حاجز الـ27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تعاملات 30 يوليو/تموز الماضي.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 3000.9 نقطة، وهو أعلى مستوى مستوى منذ نهاية يوليو/تموز الماضي.

فيما ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 8169.6 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.632.