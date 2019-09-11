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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر

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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر

مباشر: واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في شهر.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس مع توقعات اتخاذ إجراءات تحفيزية.

فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد الفيدرالي لخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك قبل اجتماع البنك الأسبوع المقبل والذي من المتوقع خلاله أن يتم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وساهم التفاؤل حيال التجارة في ارتفاع عوائد السندات حيث أعلنت الصين اليوم أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 7:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.742 بالمائة هو الأعلى منذ 9 أغسطس/آب الماضي.

كما زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 2.22 بالمائة، في حين سجل عائد الديون الحكومية لمدة عامين مستوى 1.68 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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