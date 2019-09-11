50 مدعي عام أمريكي يطلقون تحقيقاً ضد الممارسات الإعلانية لـ"جوجل"

مباشر: قام تحالف يضم 50 مدعي عام في الولايات المتحدة بالتوقيع على فتح تحقيق مكافحة احتكار في الممارسات الإعلانية لشركة "جوجل" ضمن تحقيقات مكافحة الاحتكار.

وقال المدعي العام في ولاية تكساس "كين باكستون" هذا الأسبوع، إن التحقيق الجديد سيركز على أعمال البحث والإعلانات لشركة جوجل.

وأكد المدعون العامون خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين، على هيمنة جوجل على سوق الإعلانات واستخدام بيانات المستهلك.

وقال "باكستون" إن جوجل تهيمن على كافة جوانب الإعلانات عبر الإنترنت وكذلك محركات البحث عبر الإنترنت.

وتعتبر ولاية كاليفورنيا وألاباما هما الولايتان الوحيدتان اللتان لم يشاركا في التحقيق.

ونشرت وكالة بلومبرج تقرير بالأمس يفيد بأنه تم إصدار طلب تحقيق بشكل أكثر تحديداً من قبل المسؤولين الذين يسعون للحصول على معلومات حول عمليات الاستحواذ التي نفذتها على شركات التكنولوجيا الإعلانية مثل "دوبل كليك" بالإضافة إلى ممارسات جمع البيانات ونماذج التسعير والكثير غير ذلك.

وبحسب موقع "إي ماركتر"، فإن جوجل سوف تحقق طفرة بالحصول على نحو 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الإعلانات في الولايات المتحدة عبر الإنترنت وخارجه هذا العام.