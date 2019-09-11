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الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

مباشر: بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية / جان إيف لودريان، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك عقب استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة أنباء بأنه، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الوزير الجبير زار، اليوم، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى بعدد من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية.

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

ونوهت بلقاء الجبير بوزيرة العدل السابقة ورئيسة بلدية "باريس السابعة" رشيدة داتي، حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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