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فيديو يثير ذعر السعوديين... وتوضيح عاجل من الشرطة

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فيديو يثير ذعر السعوديين... وتوضيح عاجل من الشرطة فيديو يثير ذعر السعوديين... وتوضيح عاجل من الشرطة

وبحسب وكالة الأنباء (واس)، قال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إنه "وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه اختطاف طالب من أمام مدرسة، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة".

وأضاف، "بالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، وهم 5 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و18عاما".

وأكد أنه "تم استجوابهم واتضح أن المشهد كان مزاحا بينهم".

وأوضح أن، "الجهات المختصة باشرت استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

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