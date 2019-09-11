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محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول

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محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول

مباشر: رفض محلل في بنك "ويلز فارجو" دعوة الرئيس الأمريكي دونالد لخفض الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك، مشيراً إلى أنها غير مسؤولة.

وفي تغريدة له اليوم، واصل ترامب هجومه على الفيدرالي داعياً إياه إلى خفض الفائدة عند مستوى صفر أو أقل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ عملية إعادة تمويل الديون بعد ذلك.

وقالت "سارة هاوس" الاقتصادية البارزة في "ويلز فارجو سيكيوريتيز" في تصريحات لـ"ياهو فايننشال"، اليوم الأربعاء: "إذا نظرت إلى الاقتصاد الكلي، لحسن الحظ لسنا في وضع يمكننا فيه تخفيض معدل الفائدة عند الصفر".

في السنوات الأخيرة، أجبر تباطؤ النمو الاقتصادي، البنوك المركزية في أوروبا واليابان علىى تبني معدلات الفائدة السلبية.

وأضافت "هاوس" تغريدة ترامب كانت على الأرجح استجابة لتقارير تفيد بأن المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يخفض معدل الفائدة في اجتماع غد الخميس وتنفيذ جولة جديدة من التيسير الكمي.

وأوضحت "هاوس": "أعتقد أن ترامب يحاول فقط الانحراف عن الضعف الحقيقي في الاقتصاد الذي ينبع من الوضع التجاري".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 من الشهر الجاري مع توقعات واسعة لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

مباشر (اقتصاد)

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