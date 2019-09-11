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محدث.. الذهب يعود أعلى 1500 دولار ويرتفع لأول مرة بـ4جلسات

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محدث.. الذهب يعود أعلى 1500 دولار ويرتفع لأول مرة بـ4جلسات محدث.. الذهب يعود أعلى 1500 دولار ويرتفع لأول مرة بـ4جلسات

مباشر: ارتفعت الذهب لأول مرة في 4 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليعاود الارتفاع أعلى مستوى 1500 دولار مع توقعات خفض الفائدة.

واستفادت أسعار الذهب من آمال اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل البنوك المركزية بدايةً من المركزي الأوروبي الذي يجتمع غداً قبل أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء المقبل.

ولكن ضغطت مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات على ارتفاع المعدن الأصفر.

وفي التطورات التجارية، أعلنت الصين عزمها استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 1503.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:08 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1494.60 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  بنحو 0.3 بالمائة عند 98.627.

مباشر (اقتصاد)

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