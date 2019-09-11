أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

صحيفة: إنزال 30 حاوية من سفينة عسكرية قادمة من الإمارات إلى اليمن

Google+ Print

نقل موقع صحيفة "عدن الغد" عن مصادر قولها إن "30 حاوية تم إنزالها من سفينة عسكرية رست في الميناء فجر اليوم الأربعاء ومن المتوقع نقلها إلى مقر القيادة الإماراتية في البريقة".

ووفقا للصحيفة، رست السفينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بميناء الزيت وتم تفريغ حمولتها وسط حراسة مشددة فجرا.

© AFP 2019 / Marwan Naamani

وأضافت الصحيفة "لم تتوفر معلومات فيما إذا كانت الحاويات تحمل أسلحة أو معدات أخرى".

وفي السياق ذاته، طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف لإعادة تشغيلها.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قال بن عديو إن "المنشأة تحولت خلال السنوات الماضية إلى ثكنة عسكرية منعت البلد من الاستفادة من أهم المنشآت فيها".

وتابع قائلا "قوات الجيش والأمن ستعمل لإعادة الاستقرار في المحافظة".

وكانت  اليمنية قد اتهمت على لسان نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي الطيران الإماراتي بشن غارات على الجيش اليمني أوقعت قتلى وجرحى في صفوفه، مطالبة باعتبارها قائدة التحالف العربي في اليمن بايقاف ماوصفته بالتصعيد غير المبرر. 

ودعا الحضرمي "المملكة العربية السعودية وقيادتها كقائدة لتحالف دعم الشرعية إلى الوقوف بجانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا للخارجية الإماراتية، والتي قالت فيه إن بيانها يأتي تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وقالت الخارجية الإماراتية "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية