ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 1985

مباشر: تراجعت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ فترة سحب الاستثمارات من البلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف مسح غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن مؤشر معنويات الشركات تراجع إلى 89.1 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 92 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له، بحسب بلومبرج.

وتعتبر هذه القراءة هي أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان عام 1985، وهو العام الذي دعا فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأعضاء لاتخاذ المزيد من التدابير الاقتصادية على المدى البعيد لجنوب أفريقيا.

وكان اقتصاد جنوب أفريقيا تجنب العودة إلى مرحلة الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري بعدما نجح في تسجيل نمواً على أساس فصلي بعد انكماشه في أول ثلاثة أشهر من العام.

وتعاني جنوب أفريقيا من ضعف النمو الاقتصادي والديون المتزايدة بالإضافة إلى معدل البطالة الذي يقف عند 29 بالمائة.

جدير بالذكر أن ثقة الشركات كانت صعدت لأعلى مستوى في عامين في أوائل 2018 بعد تولي سيريل رامافوزا رئاسة جنوب أفريقيا لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع استمرار تطلع رجال الأعمال للإصلاحات الحقيقية.

وبحلول الساعة 12:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 14.6756 راند.