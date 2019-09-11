أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 1985

Google+ Print
ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 1985 ثقة الشركات في جنوب أفريقيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 1985

مباشر: تراجعت ثقة الشركات في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ فترة سحب الاستثمارات من البلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف مسح غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن مؤشر معنويات الشركات تراجع إلى 89.1 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 92 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له، بحسب بلومبرج.

وتعتبر هذه القراءة هي أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان عام 1985، وهو العام الذي دعا فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأعضاء لاتخاذ المزيد من التدابير الاقتصادية على المدى البعيد لجنوب أفريقيا.

وكان اقتصاد جنوب أفريقيا تجنب العودة إلى مرحلة الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري بعدما نجح في تسجيل نمواً على أساس فصلي بعد انكماشه في أول ثلاثة أشهر من العام.

وتعاني جنوب أفريقيا من ضعف النمو الاقتصادي والديون المتزايدة بالإضافة إلى معدل البطالة الذي يقف عند 29 بالمائة.

جدير بالذكر أن ثقة الشركات كانت صعدت لأعلى مستوى في عامين في أوائل 2018 بعد تولي سيريل رامافوزا رئاسة جنوب أفريقيا لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع استمرار تطلع رجال الأعمال للإصلاحات الحقيقية.

وبحلول الساعة 12:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 14.6756 راند.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني