أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جنرال موتورز" تستدعي 3.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة

Google+ Print
"جنرال موتورز" تستدعي 3.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة "جنرال موتورز" تستدعي 3.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة

مباشر: قالت شركة "جنرال موتورز" إنها بدأت في استدعاء أكثر من 3 ملايين سيارة في الولايات المتحدة؛ لمعالجة مشكلة المضخة التي قد تجعل عمل الفرامل أكثر صعوبة.

وأخبرت الشركة إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء بأنها بصدد استدعاء 3.46 مليون سيارة في الولايات المتحدة. 

ويشمل الاستدعاء سيارات تم تصنيعها من عام 2014 وحتى 2018 تشمل بعض موديلات "كاديلام إسكليد"، و"شيفروليه سيلفرادو" و"جي.إم. سي سييرا"، و"شيفروليه سبيربان" و"جي.إن.سي يوكون".

وبدأت إدارة سلامة المرور الأمريكية تحقيقًا أوليًا في القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ، وقالت إن لديها تقارير عن 9 ذات صلة وإصابتين.

وقالت "جنرال موتورز" إن السيارات موديل 2014 إلى 2018 استخدمت تصميمًا مختلفًا لنظام مساعدة الفرامل ، وأن السيارات المصنعة بعد عام 2018 لم تكن مزودة بتصميم المضخة المتسبب في هذه المشكلة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
#الجمعة_في_مصر| اللواء مدحت قريطم يكشف أغرب الحوادث التي صادفها بسبب التوك توك

#الجمعة_في_مصر| اللواء مدحت قريطم يكشف أغرب الحوادث التي صادفها بسبب التوك توك

اتصال روسي أمريكي لبحث الوضع في سوريا في ضوء منع الحوادث

اتصال روسي أمريكي لبحث الوضع في سوريا في ضوء منع الحوادث