"جنرال موتورز" تستدعي 3.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة

مباشر: قالت شركة "جنرال موتورز" إنها بدأت في استدعاء أكثر من 3 ملايين سيارة في الولايات المتحدة؛ لمعالجة مشكلة المضخة التي قد تجعل عمل الفرامل أكثر صعوبة.

وأخبرت الشركة إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء بأنها بصدد استدعاء 3.46 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

ويشمل الاستدعاء سيارات تم تصنيعها من عام 2014 وحتى 2018 تشمل بعض موديلات "كاديلام إسكليد"، و"شيفروليه سيلفرادو" و"جي.إم. سي سييرا"، و"شيفروليه سبيربان" و"جي.إن.سي يوكون".

وبدأت إدارة سلامة المرور الأمريكية تحقيقًا أوليًا في القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ، وقالت إن لديها تقارير عن 9 حوادث ذات صلة وإصابتين.

وقالت "جنرال موتورز" إن السيارات موديل 2014 إلى 2018 استخدمت تصميمًا مختلفًا لنظام مساعدة الفرامل ، وأن السيارات المصنعة بعد عام 2018 لم تكن مزودة بتصميم المضخة المتسبب في هذه المشكلة.