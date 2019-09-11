سهم آبل يرتفع 3% بعد إصدارات "أيفون 11"

مباشر: صعد سهم آبل بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليكون ثاني أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" الصناعي.

وتأتي المكاسب المحلوظة في سهم الشركة الأمريكية اليوم لتضاف إلى ارتفاع يتجاوز 1 بالمائة في جلسة أمس الثلاثاء.

وكانت الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا كشفت النقاب بالأمس عن ثلاثة إصدارات من هواتف الآيفون الجديدة أمس، بالإضافة لإطلاق خدمتي بث الفيديو والألعاب.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم آبل بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 222.57 دولار، بعد أن تجاوز 222.95 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ويعتبر بذلك سهم الشركة الأمريكية هو ثاني أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" بعد سهم "بوينج" والذي شهد مكاسب بأكثر من 3 بالمائة.

وفي نفس التوقيت، تجاوزت مكاسب المؤشر الصناعي 100 نقطة أو ما يعادل 0.4 بالمائة ليكسر حاجز 27 ألف نقطة.