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محدث..النفط يتحول للهبوط بعد تقارير تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران

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محدث..النفط يتحول للهبوط بعد تقارير تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران محدث..النفط يتحول للهبوط بعد تقارير تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران

مباشر: تحولت النفط إلى الهبوط الملحوظ بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

وكشف تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تفصح عن هويتها أن دونالد ترامب يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في مسعى لإعادة التفاوض وسط احتمالية أن يجتمع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر في نيويورك.

وكان الذهب الأسود حقق مكاسب ملحوظة قبل أن يقلصها قليلاً بالتزامن مع زخم البيانات المعلنة اليوم، حيث تم الإفصاح عن بيانات المخزونات الرسمية والإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وتقرير منظمة أوبك الشهري.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي عند 12.400 مليون برميل يومياً مع صعود صادرات النفط الأمريكية.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم أن مستوى الإنتاج لدى الدول الأعضاء سجل زيادة بمقدار 136 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي إلى مستوى 29.741 مليون برميل يومياً.

كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يومياً.

وأشارت أوبك إلى أن ضعف البيانات الاقتصادية كان سبباً في خفض تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط، حيث ترى أنها جاءت أضعف من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري.

وبحلول الساعة  4:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.8 بالمائة ليهبط إلى 61.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت مستوى 63.23 دولار للبرميل خلال التعاملات.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.9 بالمائة مُسجلاً 56.32 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى مستوى 58.25 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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