صعود صادرات النفط الأمريكية لـ3.3 مليون برميل يومياً

مباشر: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط قرب مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الماضي، مع صعود الصادرات النفطية لنحو 3.3 مليون برميل يومياً.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط بالولايات المتحدة بلغ 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 180 ألف برميل يومياً لتسجل 6.725 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي.

في حين أن الصادرات الأمريكية من الخام بلغت 3.295 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أعلى بنحو 234 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

ومع هبوط الواردات وصعود الصادرات، تراجع صافي واردات النفط الأمريكي بنحو 414 ألف برميل يومياً ليسجل 3.430 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

واستقر الإنتاج النفطي للولايات المتحدة عند نفس أرقام الأسبوع الأخير من الشهر الماضي ليكون قرب المستوى القياسي المسجل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

ويمثل ذلك الهبوط الأسبوع الرابع على التوالي في مخزونات النفط في الولايات المتحدة لتقف عند مستوى 416.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فتراجعت بنحو 0.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 847 ألف برميل.

وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 62.25 دولار للبرميل.

وفي نفس التوقيت، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 57.16 دولار للبرميل.