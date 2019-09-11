محدث.. "داو جونز" يتحول للمكاسب ويتجاوز 27 ألف نقطة

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما استقرت في مستهل الجلسة وذلك مع ترقب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة،

وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية مع مكاسب سهم "آبل" بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى "الصفر أو أقل"، مع إعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.

وأعلنت الصين اليوم أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عام.

ويأتي ذلك مع استمرار التفاؤل حيال الوضع التجاري، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.

وينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، حيث بجتمع المركزي الأوروبي غداً الخميس على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تحول مؤشر "داو جونز" الصناعي للمكاسب بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 108 نقطة ليصل إلى 27017.9 نقطة، كاسراً حاجز الـ27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تعاملات 1 أغسطس/آب الماضي.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 2993.8 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 8155.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.686.