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فرنسا تحذر بريطانيا من عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية

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فرنسا تحذر بريطانيا من عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية فرنسا تحذر بريطانيا من عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية

مباشر: حذرت فرنسا، بريطانيا من محاولة تجاوز المفوضية الأوروبية في مفاوضات البريكست من خلال البحث عن "صفقات صغيرة" ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت "أميلي دي مونتشالين وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية  للصحفيين اليوم الأربعاء: " "نرى أن البريطانيين يحاولون إبرام صفقات صغيرة خبيثة بشكل ثنائي"، وفقاًَ لوكالة "رويترز".

وأضافت الوزيرة الفرنسية: "هذا يتعارض تماما مع الروح التي نتفاوض بها في شأن البريكست".

ولا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على البريكست وسط تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الوقت الذي نجح فيه البرلمان البريطاني في منع البريكست بدون اتفاق.

ويحاول جونسون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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