محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب اجتماع البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ووسط مراقبة الأوضاع التجارية.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية بنحو 1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وأعلنت الصين اليوم أنها ستتجه لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الانتقامية الإضافية، كما أن تلك الاستثناءات ستكون متاحة لمدة عام بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري.

كما ذكرت تقارير صحفية أن الصين من المتوقع أن تشتري مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وسط آمال تحسن موقف واشنطن بشأن التجارة والتوصل إلى اتفاق أفضل.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية غداً، ويتوقع المستثمرون أن يتخذ البنك قراراً بدعم الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 بالمائة عند 389.7 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 5618 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1 بالمائة عند 7338 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 12359 نقطة.