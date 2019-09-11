"دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات بحلول يناير

مباشر: حذر محلل "دويتشه بنك" من أن أي تصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وخفض معدلات الفائدة إلى الصفر.

وقال "ديفيد فولكيرتس لانديو" كبير الاقتصاديين في البنك الألماني عبر مذكرة للعملاء أمس الثلاثاء، أن البنك يتوقع خفض معدلات الفائدة الأمريكية 4 مرات بنسبة إجمالية تبلغ 1 بالمائة خلال الـ6 أشهر المقبلة، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي"

وتابع: "نتوقع خفض الفائدة في اجتماعات سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني".

وتوقع المحلل أن يتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة أدنى 1.5 بالمائة بحلول منتصف العام المقبل اعتماداً على تصاعد أو هدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخفض "دويتشه بنك" تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي مع عدم اليقين التجاري وانكماش النشاط الصناعي.

وأوضح محلل "دويشته بنك": "إذا اشتدت الصراع التجاري، فإن الولايات المتحدة ستخاطر بوجود ركود اقتصادي قوي ومعدلات فائدة صفرية".

وأضاف المحلل أن هناك بعض الهدوء في العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ولكنه لا توجد إشارات على عقد صفقة تجارية حتى الآن.

وتسود حالة من التفاؤل حيال الأوضاع التجارية في الفترة الحالية وسط إعلان الصين استثناء 16 منتجاً أمريكياً من التعريفات الإضافية وذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وترى الأسواق في الوقت الحالي احتمالية 88.8 بالمائة لخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل يومي 17 و18 من الشهر الجاري بعد أن كانت 100 بالمائة في وقت سابق.