أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات بحلول يناير

Google+ Print
"دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات بحلول يناير "دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات بحلول يناير

مباشر: حذر محلل "دويتشه بنك" من أن أي تصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وخفض معدلات الفائدة إلى الصفر.

وقال "ديفيد فولكيرتس لانديو" كبير الاقتصاديين في البنك الألماني عبر مذكرة للعملاء أمس الثلاثاء، أن البنك يتوقع خفض معدلات الفائدة الأمريكية 4 مرات بنسبة إجمالية تبلغ 1 بالمائة خلال الـ6 أشهر المقبلة، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي"

وتابع: "نتوقع خفض الفائدة في اجتماعات سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني".

وتوقع المحلل أن يتباطأ نمو الولايات المتحدة أدنى 1.5 بالمائة بحلول منتصف العام المقبل اعتماداً على تصاعد أو هدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخفض "دويتشه بنك" تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي مع عدم اليقين التجاري وانكماش النشاط الصناعي.

وأوضح محلل "دويشته بنك": "إذا اشتدت الصراع التجاري، فإن الولايات المتحدة ستخاطر بوجود ركود اقتصادي قوي ومعدلات فائدة صفرية".

وأضاف المحلل أن هناك بعض الهدوء في العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ولكنه لا توجد إشارات على عقد صفقة تجارية حتى الآن.

وتسود حالة من التفاؤل حيال الأوضاع التجارية في الفترة الحالية وسط إعلان الصين استثناء 16 منتجاً أمريكياً من التعريفات الإضافية وذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وترى الأسواق في الوقت الحالي احتمالية 88.8 بالمائة لخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل يومي 17 و18 من الشهر الجاري بعد أن كانت 100 بالمائة في وقت سابق.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني