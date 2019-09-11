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اختيار أرامكو بنوك قيادة الطرح أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية ، اليوم الأربعاء، عدداً من الأحداث الهامة؛ أبرزها مفاوضات أرامكو السعودية 9 بنوك لقيادة الاكتتاب، واعتماد وزارة الخدمة المدنية معايير مفاضلة الترقيات العليا، وإعلان وزارة المالية افتتاح "يوروموني السعودية 2019" خلال الشهر الجاري، وكشفت أكوا باور عن مفاوضات من جانب الصندوق السيادي السعودي لرفع حصته إلى 35 بالمائة.

وعقد وزير الطاقة اجتماعا مع نظيره الروسي في جدة، ورفضت السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الأردن ودعت لاجتماع طارئ.

وعلى جانب سوق الأسهم، أعنلت "مجموعة السريع": انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 11.43 بالمائة من رأس المال، وكشفت شركة المملكة القابضة عن اقتراب شركة تابعة من تملك أسهم في "دلة الصحية"، وأخيرا أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم بخسائر حادة عند أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2019.

ويرصد "مباشر" أبرز تطورات سوق الأسهم والقرارات الداخلية بالمملكة، في سياق التقرير التالي:

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية

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السعودية ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.. وتدعو لاجتماع طارئ

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مسح.. 229 ألف سعودي يدخلون سوق العمل في 3 أشهر

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وزير الطاقة الروسي: نثق باستمرار العمل الناجح مع الجانب السعودي

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"ساما" السعودية: ندرس توسعة نطاق العملة الافتراضية مع عدة دول

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الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35%

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أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة

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السعودية.. إصدار 5 رخص استثمار أجنبية يومياً خلال الربع الثاني

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وزير المالية يفتتح "يوروموني السعودية 2019".. سبتمبر الجاري

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الخدمة المدنية السعودية تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا

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توقيع 5 عقود لمشاريع نظافة تتجاوز ملياري ريال بمكة المكرمة

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وكالة: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة الاكتتاب

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وفد سعودي يناقش تعزيز العلاقات التجارية مع صربيا وبلغاريا

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"السعودية للكهرباء" تبحث التعاون مع نظيرتها الإماراتية

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"الرباعية العربية" تُندد بدعم إيران لعمليات إطلاق الصواريخ تجاه السعودية

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السعودية وأمريكا يتعاونان في صناعة أنظمة الطائرات

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العراق: فرص إعادة تصدير النفط عبر السعودية "ضئيلة"

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النواب العراقي يناقش اتفاقية حماية الاستثمار مع السعودية.. السبت المقبل

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سوق الأسهم:

"مجموعة السريع": انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال

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مباشر (اقتصاد)

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