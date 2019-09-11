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وزير المالية: السعودية تواصل دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

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وزير المالية: السعودية تواصل دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية وزير المالية: السعودية تواصل دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

الرياض- مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة العربية أكبر مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، وتقدم دعمها القوي للصندوق، وستواصل تقديم الدعم لهذه المؤسسة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس محافظيّ صندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID) للدورة (169)، والمنعقدة في محافظة جدة، خلال الفترة من 11 - 12 محرم 1441هـ الموافق 10 - 11 سبتمبر 2019م.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن المملكة ملتزمة برؤية ومهمة صندوق الأوبك للتنمية الدولية وتطلعاته التي وضعها الآباء المؤسسون، مشيراً إلى الأهمية التي يحظى بها صندوق الأوبك للتنمية الدولية لدى أصحاب المصلحة للوصول إلى أهدافه نحو تحقيق أفضل النتائج.

ويساهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية في دعم البلدان النامية التي يزيد عددها عن 130 دولة.

وأوضح وزير المالية أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعد لاعباً رئيساً في تعزيز الشراكة مع البلدان النامية في جميع أنحاء العالم لهدف القضاء على الفقر. 

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدولُ الأعضاءُ في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في عام 1976.

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