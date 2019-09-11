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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 7 ملايين برميل

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 7 ملايين برميل مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 7 ملايين برميل

مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، لتصل إلى 416.1 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما هبطت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام" برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1 بالمائة إلى 63.01 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5 بالمائة إلى 57.67 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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