تراجع 4 بورصات خليجية بتعاملات الأربعاء.. وبورصة قطر تتصدر الارتفاعات

الرياض- مباشر: سجلت أغلب بورصات الخليج تراجعاً بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما عدا 3 بورصات سجلت ارتفاعاً تصدرهم بورصة قطر.

وتصدّر ارتفاعات بورصات الخليج، بورصة قطر لتنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.88 بالمائة إلى مستوى 10466.49 نقطة ليربح نحو 90.82 نقطة، من خلال صعود 31 سهم فيما تراجع 9 أسهم أخرى.

وحل ثانياً سوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم باللون الأخضر بنسبة 0.48 بالمائة إلى مستوى 4017.25 نقطة رابحاً 19.37 نقطة، من خلال صعود 26 سهماً بينما تراجع أداء 7 أسهم.

وارتفع أيضاً سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21 بالمائة إلى مستوى 5106.50 نقطة من خلال صعود 13ورقة مالية ، في حين انخفض أداء 9 أسهم آخرين.

وجاءت بورصة الكويت في مقدمة البورصات الخليجية الأكثر تراجعاً بنسبة 2.54 بالمائة ليفقد 163 نقطة إلى مستوى 6260.90 نقطة من خلال صعود 25 سهماً بينما تراجع أداء 83 سهما آخر.

كما تراجع سوق الأسهم السعودية بنحو 1.38 بالمائة الى مستوى 7855.30 نقطة ليفقد نحو 109.8 نقطة، من خلال تراجع 163 ورقة مالية فيما ارتفع أداء 19 سهماً.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.51 بالمائة الى مستوى 1540.91 نقطة ليفقد 7.88 نقطة، من خلال صعود سهم واحد فقط ، فيما تراجع أداء 8 أسهم آخرين.

وجاء سوق دبي المالي في ذيل التراجعات بنسبة 0.25 بالمائة إلى مستوى 2885 نقطة ليفقد نحو 7.27 نقطة، بعدما ارتفع أداء 5 أسهم فيما انخفض أداء 23 سهما آخر.

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