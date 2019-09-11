مخزونات النفط العالمية تتراجع خلال يوليو للمرة الأولى بـ4 أشهر

مباشر: تراجعت مخزونات النقط التجارية لدى منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت المنظمة في تقريرها الشهري والصادر اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية العالمية في البيانات الأولية تراجعت بنحو 10.5 مليون برميل في شهر يوليو/تموز الماضي على أساس شهري لتقف عند 2944 مليون برميل.

ويأتي هذا الهبوط في مخزونات النفط العالمية على عكس الاتجاه الصاعد والسائد خلال الثلاثة أشهر السابقة لشهر يوليو/تموز.

وتعتبر المخزونات النفطية حول العالم في شهر يوليو/تموز أعلى بنحو 108 مليون برميل عن مستويات الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أن المخزونات النفطية التجارية كانت متجاوزة متوسط آخر خمس سنوات بنحو 36 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية خلال شهر أغسطس/آب تراجعت بنحو 9.7 مليون برميل على أساس شهري لتبلغ 1299.1 مليون برميل.

أما على أساس سنوي، فإن مخزونات النفط التجارية كانت أعلى في الشهر الماضي بنحو 67.6 مليون برميل عن مستويات الشهر نفسه من عام 2018 وأعلى بنحو 73.3 مليون برميل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير الشهري، فإن أوبك خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر الثاني على التوالي بالتزامن مع زيادة إنتاج الخام خلال أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 11:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 62.94 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 58.03 دولار للبرميل.