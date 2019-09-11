أخبار عاجلة

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الرئيس المصري يوجه بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن

Google+ Print

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات نقلتها صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن الرئيس المصري وجه بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين ظروفهم الحياتية.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy

وتابع "وجه الرئيس المصري، أن يتم ذلك من خلال التطبيق الجيد لمنظومة تطوير وتدوير منظومة المخلفات الصلبية، وإخراجها بشكل ناجح".

وجاءت توجيهات ، خلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

بحث السيسي، خلال الاجتماع تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة وبرنامج تنمية الصعيد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء الآخرين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط

انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط

8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019

8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019

8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية

8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية