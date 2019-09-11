استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سهم "آبل" بأكثر من 1.3 بالمائة في المستهل بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.

وأعلنت الصين اليوم أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عام.

ويأتي ذلك مع استمرار التفاؤل حيال الوضع التجاري، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.

وينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، حيث بجتمع المركزي الأوروبي غداً الخميس.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر "داو جونز" الصناعي عند 26906 نقطة.

كما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2978 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 8089 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.698.