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قرقاش يغرد عن مصر

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قرقاش يغرد عن مصر قرقاش يغرد عن مصر

كتب قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم، الأربعاء، أنه مع كل زيارة إلى القاهرة يرى الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها.

وقال قرقاش:

المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات، وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر.

وسبق أن غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، قائلا:

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى.

وتابع قرقاش:

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا.

SputnikNews

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