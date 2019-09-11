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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع مع انخفاض التكاليف

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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع مع انخفاض التكاليف طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع مع انخفاض التكاليف

مباشر: ارتفع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التكاليف.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري الذي يشمل تعديلاً لعطلة عيد العمل، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنحو 69 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر إعادة التمويل لشراء منزل بنحو 0.4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، وزاد مؤشر طلبات شراء المنازل بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع الطلبات جاء نتيجة هبوط معدلات الرهن العقاري لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات.

وانخفض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً بقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.82 بالمائة في الأسبوع الماضي من 3.87 بالمائة .

كما تراجعت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري من إجمالي الطلبات إلى 60 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 60.4 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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