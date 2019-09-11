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وكالة: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة الاكتتاب

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وكالة: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة الاكتتاب وكالة: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة الاكتتاب

الرياض ـ مباشر: ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو فوضت 9 بنوك لقيادة طرحها العام الأولي، المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.

وقالت المصادر، وفقا لـ"رويترز"، إن أرامكو اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق.

كما اختارت الشركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، إن الطرح العام الأولي للشركة سيتم "قريباً جداً"، مشيرا إلى أن الطرح المحلي هو الأولى، ولكن الشركة مستعدة لطرح دولي.

وصرح رئيس شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، في وقت سابق، أنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام الأولي.

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