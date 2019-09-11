الخدمة المدنية السعودية تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا

الرياض- مباشر: اعتمدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية السعودية، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب (11-12-13).

وقالت الإدارة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللائحة التنفيذية أشارت في مادتها السابعة والأربعين إلى أنّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه.

وأضافت أن الترقية لا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقًا لشروط الترقية للمراتب العليات كما ورد في مادة اللائحة الثانية والخمسين والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية، والتي تستهدف قياس المهارات والكفاءات الملائمة للمراتب العليا، على أن تكون نتائج المقابلات هي العنصر المرجح.

جاء ذلك انطلاقًا من سعي الوزارة المتواصل للتطبيق الأمثل للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتجسيدًا لمبدأ ارتباط الترقية للمرتبة الوظيفية التالية بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.

ترشيحات:

نمو رخص الاستثمار الأجنبي بالسعودية لـ5 رخص يومياً بالربع الثاني

أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة

الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35%

وزير: المرسوم الملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

الحكومة السعودية توضح موقف شغل الوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

صندوق النقد الدولي يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة بالسعودية