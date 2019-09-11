أخبار عاجلة

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخدمة المدنية السعودية تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا

Google+ Print
الخدمة المدنية السعودية تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا الخدمة المدنية السعودية تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا

الرياض- مباشر: اعتمدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية ، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب (11-12-13).

وقالت الإدارة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللائحة التنفيذية أشارت في مادتها السابعة والأربعين إلى أنّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه.

وأضافت أن الترقية لا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقًا لشروط الترقية للمراتب العليات كما ورد في مادة اللائحة الثانية والخمسين والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية، والتي تستهدف قياس المهارات والكفاءات الملائمة للمراتب العليا، على أن تكون نتائج المقابلات هي العنصر المرجح.

جاء ذلك انطلاقًا من سعي الوزارة المتواصل للتطبيق الأمثل للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتجسيدًا لمبدأ ارتباط الترقية للمرتبة الوظيفية التالية بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.

ترشيحات: 

نمو رخص الاستثمار الأجنبي بالسعودية لـ5 رخص يومياً بالربع الثاني

أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة

الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35%

وزير: المرسوم الملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

الحكومة السعودية توضح موقف شغل الوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

صندوق النقد الدولي يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية