بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تحديد تاريخ تعليق تداول سهم الشركة . تصحيح الخطأ نظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.