أخبار عاجلة

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تحديد تاريخ تعليق تداول سهم الشركة . تصحيح الخطأ نظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

Google+ Print
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تحديد تاريخ تعليق تداول سهم الشركة . تصحيح الخطأ نظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019. بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تحديد تاريخ تعليق تداول سهم الشركة . تصحيح الخطأ نظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-12 الموافق 2019-09-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تحديد تاريخ تعليق تداول سهم الشركة . تصحيح الخطأ نظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية