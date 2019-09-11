سوق الأسهم السعودية يهبط لأدنى مستوياته منذ يناير

الرياض – مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع؛ وسط خسائر حادة للمؤشر الرئيسي للسوق- تاسي، إلى جانب تراجع مؤشر السوق الموازي- نمو.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.38 بالمائة، فاقدا 109.83 نقطة، هبطت به لمستوى 7855.30 بالمائة، ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 يناير/ كانون الثاني 2019 (أكثر من 8 أشهر) عندما تراجع حينها لمستوى 7830.47 نقطة.

وقال المحلل بأسواق المال، ريان الخراشي لـ"مباشر"، إن بيانات صندوق النقد الدولي بطلب رفع القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة أثرت على أداء السوق السعودي اليوم، إضافة إلى قرب طرح أرامكو.

وبلغت السيولة بالسوق خلال تعاملات اليوم 3.3 مليار ريال، مقابل 2.98 مليار ريال في الجلسة الماضية، مع ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها لـ121.56 مليون سهم، مقارنة بـ118.05 مليون سهم بتعاملات الثلاثاء.

وأضاف الخراشي، أنه من المتوقع خروج بعض السيولة من السوق؛ وذلك استعداداً للرغبة في الاكتتاب بالأسهم المطروحة، إضافة إلى قرب موسم النتائج للربع الثالث.

وخيم اللون الأحمر على قطاعات السوق مسجلة خسائر جماعية؛ تصدرها الاتصالات بنسبة 2.2 بالمائة، يليه الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.05 بالمائة.

وتأثر المؤشر بخسائر قطاعاته القيادية، وسط تراجع المواد الأساسية والبنوك بنسبة 1.56 بالمائة و1.145 بالمائة على التوالي.

وتوقع محلل أسواق، أن يستمر انخفاض الأرباح بالربع الثالث في أهم القطاعات، مثل البنوك والبتركيماويات بما يرفع مكرر الربحية للسوق، متوقعا مزيدا من التراجع بالسوق في الفترة المقبلة، حتى الوصول للمكرر المقبول وفق نتائج الشركات والمقنع لدخول مزيد من السيولة.

وتصدر سهم "مجموعة السريع" خسائر 163 سهما بنسبة 5.9 بالمائة، فيما حل "باتك" على رأس 19 سهما فقط أغلقت على ارتفاع بـ 2.3 بالمائة.

وسيطر سهم "سابك" على تداولات السوق الرسمي بتعاملات اليوم على مستوى السيولة بقيمة 538.26 مليون ريال، فيما كان سهم "الإنماء" الأنشط بالكميات بنحو 16.56 مليون سهم.

وبالمثل، واصل مؤشر السوق الموازي- نمو تراجعه للجلسة الثانية بتعاملات اليوم، ليغلق بانخفاض 0.06 بالمائة، عند مستوى 3880.01 نقطة.

وبلغت سيولة الموازي 1.66 مليون ريال، مقابل 1.38 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 106.78 ألف سهم، مقارنة بـ87.02 ألف سهم بتعاملات الثلاثاء.

وكان "الصمعاني" أبرز التراجعات بالموازي بنسبة 5.9 بالمائة، وحل "ريدان" بمقدمة الأسهم الرابحة بنحو 0.4 بالمائة.

واستحوذ "باعظيم" على أغلب سيولة الموازي بقيمة 550.19 ألف ريال، فيما سيطر "أبو معطي" على الكميات بـ 45.91 ألف سهم.

وفي الجلسة الماضية، أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة الثلاثاء بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه هامشياً بالجلسة السابقة، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.

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