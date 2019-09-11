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رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى القاهرة

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رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى القاهرة رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى القاهرة

وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية، أن الغائم سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين، لبحث الموضوعات والقضايا المشتركة .

واستقبل الغانم في مطار القاهرة نظيره المصري رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح استقبل بمقر إقامته بالكويت خلال زيارة الأخيرة لدولة الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وأكد الغانم أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية – الكويتية، بما يسهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى.

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