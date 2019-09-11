وزير الطاقة الروسي: تحالف منتجي النفط سيبحث تباطؤ الطلب غداً

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك إنه يشعر بالقلق حيال تباطؤ الطلب العالمي على النفط، مع الإشارة لمناقشة هذه المعضلة على نطاق أوسع غداً.

وأوضح الوزير الروسي في تعليقات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن تحالف منتجي الخام من خارج أوبك سوف يناقش غداً مسألة تباطؤ الطلب العالمي على النفط.

وبحسب تقرير أوبك الشهري، فإن المنظمة خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف أن لا يوجد أية مقترحات جديدة لتغيير مستويات خفض إنتاج النفط في الاتفاقية العالمية.

وأشار إلى أن المجموعة ربما تناقش مقاييس جديدة لمراقبة الاتفاقية.

وأوضحت منظمة أوبك أن إنتاج أعضاءها من النفط ارتفع بنحو 136 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس/آب الماضي بقيادة 4 دول.