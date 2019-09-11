وزير المالية يفتتح "يوروموني السعودية 2019".. سبتمبر الجاري

الرياض ـ مباشر: تنطلق فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر / أيلول الجاري، بمدينة الرياض، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة).

قال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، يعرب بن عبد الله الثنيان، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إن النسخة الرابعة عشرة من المؤتمر ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقته الذي يأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

وأوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيرا إلى أن وزير المالية محمد الجدعان، سوف يفتتح المؤتمر.

وتابع: من المقرر أن يشارك في الجلسات وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصيبي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز".

وأشار الثنيان إلى أن جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وتسليط الضوء على قطاعات الأعمال الحيوية.

وقال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام: "سيناقش المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات المالية، ووسائل التقنية الجديدة التي يمكن للمملكة أن تتبناها لتوفير منتجات أقل تكلفة وأكثر شفافية ومرونة".

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