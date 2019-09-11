اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

بند توضيح نوع الإجراء تخفيض مقدمة تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تاريخ إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة الغير عادية والتى إنعقدت بتاريخ 28 أغسطس 2019 تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1441-01-06 الموافق 2019-09-05 عدد الاسهم المباعة 12584 المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 530,079.40 متوسط سعر البيع لكل سهم 42.19 تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1441-01-27 الموافق 2019-09-26 اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم سيقوم بنك الجزيرة بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين . في حالة وجود إستفسار يرجي التواصل مع الشركة كما يلي:

مجموعة السريع التجارية الصناعية ص.ب: 1563 جده 21441

إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0126222608 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583

بريد الكتروني otaha@al-sorayai.com .