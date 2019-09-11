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أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

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أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

مباشر: ارتفعت المنتجين في الولايات المتحدة بعكس توقعات استقرارها خلال الشهر الماضي، ليكون الصعود الشهري الثالث على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقابل زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر حول العالم سوف تستقر خلال الشهر الماضي دون تغيير.

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الوقود والغذاء والتجارة، فارتفع بنسبة 0.4 بالمائة مقابل تراجع 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار الغذاء تراجع بنسبة 0.6 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له كما هبط مؤشر الطاقة بنحو 2.5 بالمائة مقابل ارتفاع 2.3 بالمائة في يوليو/تموز.

وبالنسبة لخدمات التجارة فارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة في أغسطس/آب الماضي على أساس شهري كما زاد مؤشر النقل والتخزين بنحو 0.3 بالمائة بالفترة نفسها.

وبالنسبة لأسعار المنتجين الأمريكيين في غضون الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أغسطس/آب الماضي، فشهد زيادة بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع ارتفاع 1.7 بالمائة في الفترة المماثلة المنتهية في يوليو/تموز السابق له.

في حين أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفع بنحو 1.9 بالمائة في العام المنتهي في أغسطس/آب الماضي مقابل 1.7 بالمائة المسجلة في العام المنتهي في يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1004 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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