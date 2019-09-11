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أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة

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أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة أمر ملكي بترقية 68 عضواً بالنيابة العامة

الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بترقية 68 عضوا من أعضاء النيابة العامة، إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن صدور الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات.

وطالب المعجب، أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد الماضي، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة - مدعي استئناف - على سلك أعضاء النيابة العامة.

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