التعاون الإسلامي تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير

وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2019، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

​وكانت الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن "الاجتماع سيبحث اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة، للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية، عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة".

© REUTERS / POOL

واعتبر أمين عام المنظمة الإسلامية أن "هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338، بشأن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل إسرائيل، منذ العام 1967".

كما حمل العثيمين "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني، الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية حل الدولتين"، مطالبا جميع الدول والمنظمات الدولية، رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واختتم العثيمين تصريحه، بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، وخاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي ذلك، بعد ساعات من دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة، على خلفية إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال حصوله على تفويض الجمهور الإسرائيلي في انتخابات الكنيست، المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات، تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".