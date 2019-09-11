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مسح: الشركات الأمريكية تلغي استثمارات داخل الصين بوتيرة متسارعة

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مسح: الشركات الأمريكية تلغي استثمارات داخل الصين بوتيرة متسارعة مسح: الشركات الأمريكية تلغي استثمارات داخل الصين بوتيرة متسارعة

مباشر: ذكر مسح حديث أن بعض الشركات الأمريكية في الصين تقوم بتسريع عملية نقل استثمارتهم خارج بكين، مع استمرار التعريفات المتزايدة في إلحاق الضرر بأعمالهم.

وتوصلت نتائج المسح الذي أجرته الغرفة التجارية الأمريكية في شنغهاي والصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من ربع المستجيبين للاستطلاع أو 26.5 بالمائة قالوا إنهم قاموا في العام الماضي بإعادة توجيه استثمارتهم المخططة والموجهة في الأساس إلى الصين لمناطق أخرى.

ويمثل ذلك زيادة بنحو 6.9 بالمائة مقارنة مع نتائج المسح الذي تم إجراؤه في العام الماضي، بحسب تقرير الغرفة التجارية الأمريكية.

وأشار المسح إلى أن أعلى درجات التغيير في وجهة الاستثمارات شوهدت في الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والهارد وير والسوفت وير والخدمات الصناعية.

وأجري المسح الذي ضم 333 شخصاً من أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية في شنغهاي، في الفترة من 27 يونيو/حزيران وحتى 25 يوليو/تموز.

وتتزامن فترة إجراء المسح مع اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد والرئيس الصينية شي جين بينغ على استئناف المحادثات التجارية وقبل التصعيد الأخير في التعريفات.

وبحسب المسح، فإن الشركات الأمريكية في الصين كذلك قالت إن القيود المفروضة على إمكانية الوصول للسوق المحلي قد جعلت الأمر صعباً بالنسبة لهم لتنفيذ أعمالهم.

ورداً على تساؤل حول أفضل السيناريوهات الممكنة في المفاوضات التجارية الجارية، قال أكثر من 40 بالمائة من المستجينين إن صلاحية أكبر للوصول إلى السوق المحلي من شأنها أن تكون النتيجة الأكثر أهمية لمساعدة نجاح أعمالهم.

مباشر (اقتصاد)

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