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الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35%

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الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35% الصندوق السيادي السعودي يفاوض أكوا باور لرفع حصته إلى 35%

الرياض ـ مباشر: كشف رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور ، عن مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة، السعودي، لرفع حصته بالشركة من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة. 

وقال محمد أبونيان، في لقاء مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك طرح عام للشركة خلال العام الحالي.

وأوضح أبونيان أن حصة صندوق الاستثمارات العامة، هي عبارة 15 بالمائة، استثمار مباشر، بالإضافة لحصة أخرى عن طريق شركة تابعة بنحو 10 بالمائة.

وبشأن طرح الشركة للاكتتاب العام، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، إلى أنه متى وجدت الشركة ظروف السوق مناسبة سيتم الطرح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الشركة تعتزم التركيز أكثر على مشروعات الطاقة المتجددة.

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