جوجل كروم يتيح إرسال صفحات الويب إلى أجهزة أخرى

أطلقت شركة جوجل اليوم النسخة 77 من متصفحها للويب جوجل كروم لأنظمة التشغيل ويندوز؛ وماك؛ ولينكس؛ وأندرويد؛ وآي أو إس، والذي يشتمل على مقاييس أداء جديدة.

وبالرغم من وجود العديد من التغييرات المرئية هذه المرة، إلا أن جوجل تقدم ميزة إرسال صفحة ويب جديدة إلى الأجهزة، حيث إن النقر بزر الفأرة الأيمن فوق الرابط يظهر قائمة جديدة تتيح إرسال روابط إلى أجهزة أخرى يُستخدم كروم فيها.

وفي حال كنت تستخدم متصفح جوجل كروم على نظام التشغيل (iOS)، فستحتاج إلى فتح التطبيق للموافقة على الرسالة وستظهر مطالبة بقبول علامة التبويب الإرسال.

وبدأت الميزة في الظهور على إصدارات ويندوز؛ وأندرويد؛ وآي أو إس، لكن لا يبدو أنها موجودة ضمن نظام ماك (macOS) حتى الآن.

ودعم متصفح كروم منذ فترة طويلة القدرة على تصفح علامات التبويب المفتوحة والحديثة عبر أجهزة متعددة، لكن ميزة الإرسال إلى الجهاز هذه تجعل الأمور أسرع إذا كان المستخدم ينتقل من التصفح على جهاز سطح المكتب أو حاسب محمول إلى الهاتف أو العكس.

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وتتضمن النسخة الجديدة من المتصفح تحسينات لحماية البيانات المشتركة بين المواقع، مثل ملفات تعريف الارتباط؛ وموارد (HTTP)، في مواقع الويب التي يسيطر عليها المهاجمون.

وسيتم الآن تمكين عزل الموقع على بعض أجهزة أندرويد بالنسبة للمواقع التي يدخل فيها مستخدمو الأجهزة المحمولة كلمات المرور.

وتتمتع النسخة الجديدة من جوجل كروم بتجربة محدّثة لإعداد مستخدمين جدد مع خدمات جوجل الشائعة، مثل جيميل؛ ويوتيوب؛ والترجمة؛ والخرائط.

ومع وجود أكثر من مليار مستخدم، فإن جوجل كروم يُعد متصفحًا ومنصة رئيسية يجب على مطوري الويب مراعاتها، وغالبًا ما يحتاج المطورون إلى الإلمام بكل ما هو متاح في ظل الإضافات والتغييرات التي تحدث عادةً في كروم.