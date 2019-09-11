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محث..الدولار الأمريكي يرتفع بعد تغريدة ترامب عن الفيدرالي

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محث..الدولار الأمريكي يرتفع بعد تغريدة ترامب عن الفيدرالي محث..الدولار الأمريكي يرتفع بعد تغريدة ترامب عن الفيدرالي

مباشر: سجل الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد جدد فيها انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وطالبت الفيدرالي بخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك.

وأوضح ترامب أنه لا يوجد تضخم وأن الأمر فقط ينحسر في "سذاجة جيروم باول، الفيدرالي لا يسمح لنا بأن نفعل ما تقوم به بالفعل الدول الأخرى".

ويرغب الرئيس الأمريكي في خفض معدل الفائدة وإعادة تمويل ديون الولايات المتحدة بتكلفة منخفضة، في مسعى لتقليص خدمة الدين.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى البنك المركزي الأوروبي حيث يعقد اجتماع سياسته النقدية غداً، وسط توقعات بأن المركزي في أوروبا سيتجه نحو تعميق اتجاهه بخصوص تيسير السياسية النقدية.

كما ينتظر المستثمرون في الشهر الجاري انعقاد اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الياباني وسط توقعات بأن يتخذا أيضاً قرارات تجاه تيسير السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات المنتجين في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد التجاري، قررت الصين استثناء 16 منتجاً أمريكياً من زيادة التعريفات الجمركية، في خطوة قد تشير لهدوء التوتر بين البلدين.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند 1.0998 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.72 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 بالمائة عند 1.2339 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9940 فرنك.

وخلال تلك الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.659.

مباشر (اقتصاد)

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