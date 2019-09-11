سعر سلة أوبك يتراجع 8% خلال أغسطس

مباشر: انخفض سعر سلة أوبك في الشهر الماضي بنحو 8 بالمائة، مع خسائر النفط عالمياً جراء مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر سلة أوبك سجل مستوى 59.62 دولار للبرميل في أغسطس/آب، مقابل مستوى 64.71 دولار للبرميل في يوليو/تموز.

وكان خام نايمكس الأمريكي قد سجل هبوطاً بنحو 6 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي، مع مخاوف تباطؤ الطلب والتوترات التجارية.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم ارتفاع الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً عند 29.741 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1 بالمائة عند 62.97 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمائة مُسجلاً 58.08 دولار للبرميل.