مسح.. 229 ألف سعودي يدخلون سوق العمل في 3 أشهر

>> عدد السعوديات المشتغلات بالقطاعين الخاص والعام يقفز 282.5% بالربع الأول

>> تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 2.2 بالمائة بالربع الأول على أساس ربعي

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل عدد المشتغلين السعوديين نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس ربعي، بدعم من برامج توطين الوظائف وسياسات وزارة العمل الهادفة لتمكيين السعوديين ولاسيما بالقطاع الخاص.

وسجل إجمالي المشتغلين السعوديين بالقطاعين الخاص والعام، وفقا لحسابات "مباشر" تستند لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء، ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع السابق – الربع الرابع من 2018 – بزيادة نسبتها 13.45 بالمائة، مما يعني توظيف 229.14 ألف سعودي جديد بسوق العمل خلال 3 أشهر فقط.

يذكر أن عدد المشتغلين السعوديين كان يبلغ 1.704 مليون مشتغلا في الربع الرابع من العام 2018.

وكان عدد المشتغلين السعوديين من الذكور 1.162 مليون مشتغلا بالربع الرابع 2018، مقابل 542.4 ألف مشتغلة.

وخلال الـ 3 أشهر الأولى من عام 2019، زاد عدد المشتغلين السعوديين من الذكور 15.05 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من 2018 بما يعادل 174.83 ألف مشتغل، وبالمثل زاد عدد السعوديات بنسبة 10 بالمائة أو ما يعادل 54.31 ألف مشتغلة.

وقال وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، في مارس/ آذار الماضي، إن الوزارة تعمل على عدة اتفاقيات توطين من إجمالي 420 ألف وظيفة تستهدفها الوزارة لعام 2019- 2020.

المقارنة على أساس سنوي

وقفز إجمالي المشتغلين السعوديين بالقطاعين الخاص والعام، وفقا لحسابات "مباشر"، بنسبة 10.9 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2018، بزيادة تعادل 191.08 ألف مشتغل جديد من المواطنين دخلوا سوق العمل خلال تلك الفترة أي في عام.

ووصل إجمالي السعوديين المشتغلين في نهاية الربع الأول من عام 2019 إلى 1.933 مليون مشتغلا، مقابل 1.742 مليون مشتغلا في الربع المقارن من العام الماضي.

وبدأت وزارة العمل السعودية، مع بداية العام الهجري الحالي 1440هـ، في تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين المهن بـ 12 نشاطاً في منافذ البيع.

وأطلقت وزارة العمل السعودية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

تراجع بالمشتغلين من الذكور..وقفزة بالنساء

وجاء ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين بالقطاعين العام والخاص نتيجة زيادة عدد السعوديات في ظل تراجع عدد المشتغلين من الذكور.

وأظهرت حسابات "مباشر"، انخفاض عدد السعوديين المشتغلين من الذكور بنسبة 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 1.336 مليون مشتغلا، مقابل 1.586 مليون مشتغلا في الربع الأول من العام الماضي.

فيما، قفز عدد السعوديات المشتغلات بالقطاعين العام والخاص بنسبة 282.5 بالمائة في الربع الأول من العام 2019 على أساس سنوي، بزيادة 440.72 ألف مشتغلة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، وصل عدد السعوديات المشتغلات إلى 596.71 ألف مشتغلة، مقارنة بعددهن في الربع الأول من عام 2018 والبالغ 155.99 ألف مشتغلة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أحمد بن سليمان الراجحي، في أبريل/ نيسان 2019، إن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج لتوطين الوظائف القيادية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد نحو شهرين بتدريب وتأهيل 2000 شاب وشابة بالشراكة مع القطاع الخاص.

المشتغلين الوافدين

وتشير البيانات، إلى ارتفاع عدد المشتغلين غير السعوديين بالربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، ولكنها تراجعت مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018).

وارتفع عدد المشتغلين غير السعوديين 46.7 بالمائة بالربع الأول من العام الحالي؛ إلى 6.74 مليون مشتغلا، مقابل 4.593 مليون مشتغلا في الربع المماثل من 2018.

وفي المقابل، تراجع عدد المشتغلين الأجانب بالسعودية في القطاعين العام والخاص بنحو 2.2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، والذي كان يبلغ خلاله 6.895 مليون مشتغلا.

ويعمل بالمملكة أكثر من 6.51 مليون مشتغل وافد بالقطاع الخاص والعام، مقابل 226.79 ألف وافدة كما في نهاية الربع الأول من عام 2019.

سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي، بتراجع يعادل 9.7 مليار ريال (2.59 مليار دولار).

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، انخفاض قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة إلى مستوى 72.82 مليار ريال (19.42 مليار دولار) خلال فترة الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل تحويلات بلغت قيمتها 83.24 مليار ريال (22.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

إجمالي المشتغلين السعوديين والوافدين

وعلى مستوى إجمالي عدد المشتغلين العاملين بالسعودية في القطاعين الخاص والعام، شهد زيادة ملحوظة بنهاية الربع الأول من 2019 بنحو 36.9 بالمائة؛ ليصل إلى 8.67 مليون مشتغلا، مقارنة بـ 6.34 مليون مشتغلا بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وزاد عدد المشتغلين في السعودية 0.9 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعددهم في الربع الرابع من عام 2018 والبالغ 8.59 مليون مشتغلا، بارتفاع يبلغ 74.02 ألفا.

وبلغ إجمالي المشتغلين في السعودية من الذكور 7.85 مليون مشتغلا بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 823.5 ألف مشتغلة.

ولفت الوزير، مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، إلى أن اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة أسهمت بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019.

وكان أغلب المشتغلين السعوديين في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بواقع 457.23 ألفا، يليهم الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما بنحو 371.6 ألف مشتغلا، ثم الفئة من 20 إلى 24 عاما بواقع 327.08 ألف مشتغلا.

وبالنسبة للوافدين، فكان أغلب المشتغلين الأجانب بالسعودية في الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما بواقع 1.4 مليون مشتغلا، يليها الفئة العمرية من 35 إلى 39 عاما بنحو 1.25 مليون مشتغلا.

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